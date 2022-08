Palio di Asti 2022 | ecco quando | programma e partecipanti

(Di lunedì 8 agosto 2022)di– Foto Maybe PressDomenica 4 settembre torna la tradizione in Piazza Alfieri, dove 21 cavalli si sfidano in una corsa “a pelo” (senza sella)– Domenica 4 settembre si corre ildie la città torna indietro nel tempo di quasi 750 anni, fino al 1275, anno in cui si corse il primovicino alle mura della allora nemica città di Alba. Oggi ilsi tiene nella centralissima Piazza Alfieri, dove 21 cavalli si sfidano in una corsa “a pelo” (senza sella) in rappresentanza di altrettanti Borghi, Rioni e Comuni. Una delle feste popolari più suggestive del territorio nazionale che ogni anno unisce la città e i borghi circostanti e raccoglie migliaia di turisti, appassionati e curiosi che arrivano adper vivere un weekend ...

