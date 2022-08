Oroscopo giornaliero: 8 agosto 2022 (Di lunedì 8 agosto 2022) La luna in Sagittario si connette con Saturno in Acquario alle 2:11 del mattino, incoraggiandoci a concentrarci sulle nostre responsabilità e a stabilire dei confini. La luna quadra con Nettuno in Pesci alle 6:30, che potrebbe trovarci in uno stato d’animo sognante ad occhi aperti, ma non lasciare che la tua immaginazione scappi da te! Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 agosto 2022) La luna in Sagittario si connette con Saturno in Acquario alle 2:11 del mattino, incoraggiandoci a concentrarci sulle nostre responsabilità e a stabilire dei confini. La luna quadra con Nettuno in Pesci alle 6:30, che potrebbe trovarci in uno stato d’animo sognante ad occhi aperti, ma non lasciare che la tua immaginazione scappi da te!

