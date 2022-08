Nicolò Fabi | un gladiatore nell' Arena del Nord

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il cantautore romano festeggia 25 anni di carriera discografica, il 2 ottobre sul palco di Verona. Una prima scaligera in solitaria con una veste orchestrale per i suoi brani. «Ho voluto regalare un’esperienza nuova a me stesso e al mio pubblico». Costruire silenziosamente una credibilità d’artista, canzone dopo canzone, album dopo album, senza colpi di teatro, boutade o trucchetti acchiappasocial. Solo buona musica e testi ispirati: è questa la ragione dei 25 anni di carriera di Niccolò, una traiettoria artistica fatta di dischi non scalfibili dall’usura del tempo e delle mode come Una somma di piccole cose, Tradizione e tradimento o Il padrone della festa con Daniele Silvestri e Max Gazzè. «“Grazie per tutto quello che non hai fatto”. Mi ha detto una volta un amico, Vinicio Marchioni. E lo considero uno dei più bei complimenti che abbia mai ricevuto», racconta: ...