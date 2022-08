Nel metaverso con i grandi del passato

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Michelangelo, Leonardo e Galileo saranno tra i primi personaggi storici ad arrivare sulgrazie all'intelligenza artificiale e ad avatar in grado di conversare gli utenti. E' quanto assicura Francesco Rulli, imprenditore fiorentino, titolare di Querlo, secondo cui idella storia e della cultura si meritano piattaforme interattive dove gli utenti possono fare domande e, se la risposta non è soddisfacente, spiegare il perché e porre altre domande aggiuntive. Il chatbot -programma per computer che simula le conversazioni umane- di Michelangelo ha già raccolto 55mila domande e ci sono già 500 intenti. L'obiettivo è di portarlo nelentro l'anno prossimo, seguito da quelli di Leonardo e Galileo.