Napoli: si avvicina Sirigu (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Napoli cerca due nuovi portieri. In arrivo per fare il secondo c'è il 35enne Salvatore Sirigu, libero sul mercato degli svincolati... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilcerca due nuovi portieri. In arrivo per fare il secondo c'è il 35enne Salvatore, libero sul mercato degli svincolati...

sportli26181512 : Napoli: si avvicina Sirigu: Il Napoli cerca due nuovi portieri. In arrivo per fare il secondo c'è il 35enne Salvato… - zazoomblog : Modeste al Borussia Dortmund e Simeone si avvicina al Napoli - #Modeste #Borussia #Dortmund #Simeone - Salvato95551627 : RT @ParliamoDiNews: Borussia Dortmund, per l`attacco c`è Modeste: così il Napoli si avvicina al `Cholito` Simeone | Mercato | - ParliamoDiNews : Borussia Dortmund, per l`attacco c`è Modeste: così il Napoli si avvicina al `Cholito` Simeone | Mercato |… - SN4IFUN : ? Porte girevoli in casa #Napoli: Fabian Ruiz si avvicina al PSG mentre Raspadori e Navas sono sempre più vicini al… -