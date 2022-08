Multe seriali, cambiata la legge: da adesso si paga una volta sola (Di lunedì 8 agosto 2022) ... nella commissione Trasporti, prevede: "Il testo non subirà modifiche e diventerà operativo entro qualche giorno, direi la prossima settimana, il tempo di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale". ... Leggi su larena (Di lunedì 8 agosto 2022) ... nella commissione Trasporti, prevede: "Il testo non subirà modifiche e diventerà operativo entro qualche giorno, direi la prossima settimana, il tempo di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale". ...

LiberoP68333298 : RT @fattoquotidiano: Stop alle multe seriali: la sanzione per la stessa infrazione dovrà essere pagata una sola volta - msn_italia : Nuovo codice della strada e multe seriali, tutti i casi in cui si pagherà una volta sola - FioreFerdi1 : Perché uno deve rispettare le regole se poi fanno leggi di merda come questa? Cambia il codice stradale: la novità… - Valter41271244 : RT @fattoquotidiano: Stop alle multe seriali: la sanzione per la stessa infrazione dovrà essere pagata una sola volta - Affaritaliani : Il nuovo codice della strada 2022: la novità delle multe seriali -