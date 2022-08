Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2022): un simpatico sequel con Gru alla riscossa (Di lunedì 8 agosto 2022) Titolo originale: Minions 2 – The Rise of Gru. Anno: 2022 Nazione: Stati Uniti d’America Genere: animazione, commedia, avventura, azione Casa di produzione: Illumination Entertainment Distribuzione: Universal Pictures Durata: 87 min Regia: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val Sceneggiatura: Brian Lynch, Matthew Fogel Montaggio: Clare Dogson Musiche: Heitor Pereira Doppiatori originali: Steve... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di lunedì 8 agosto 2022) Titolo originale:2 – The Rise of Gru. Anno:Nazione: Stati Uniti d’America Genere: animazione, commedia, avventura, azione Casa di produzione: Illumination Entertainment Distribuzione: Universal Pictures Durata: 87 min Regia: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val Sceneggiatura: Brian Lynch, Matthew Fogel Montaggio: Clare Dogson Musiche: Heitor Pereira Doppiatori originali: Steve... Source

UBrignone : RT @WeCinema: Il 18 agosto esce nelle sale italiane #Minions2 – Come Gru Diventa Cattivissimo' che vedrà un giovane Gru e il suo primo inco… - lascolomba : RT @WeCinema: Il 18 agosto esce nelle sale italiane #Minions2 – Come Gru Diventa Cattivissimo' che vedrà un giovane Gru e il suo primo inco… - WeCinema : Il 18 agosto esce nelle sale italiane #Minions2 – Come Gru Diventa Cattivissimo' che vedrà un giovane Gru e il suo… - gianluigidellac : RT @Screenweek: #Minions2 Come Gru Diventa Cattivissimo: il poster esclusivo di #TommasoRonda - CinefilyTweet : La formazione dell’antieroe dal cuore buono è comicità allo stato puro! Ecco la nostra #recensione di #Minions 2 -… -