Milan, l’ultima idea per il centrocampo: occhi su Frattesi (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Milan ha messo anche Frattesi nel mirino per rafforzare il centrocampo: tutti i dettagli sul possibile affare con il Sassuolo Stando a quanto riferito da Sky Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino per il centrocampo Frattesi. Per portarlo in rossonero, però, ci vorrà un investimento importante visto che il Sassuolo chiede una cifra superiore ai 30 milioni per privarsi del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilha messo anchenel mirino per rafforzare il: tutti i dettagli sul possibile affare con il Sassuolo Stando a quanto riferito da Sky Sport, ilavrebbe messo nel mirino per il. Per portarlo in rossonero, però, ci vorrà un investimento importante visto che il Sassuolo chiede una cifra superiore ai 30 milioni per privarsi del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DanielsH796 : RT @antig9696: Lassana Coulibaly ultima idea in casa Milan, non faccio l’insider ma me l’ha detto una persona che lavora a Salerno - antig9696 : Lassana Coulibaly ultima idea in casa Milan, non faccio l’insider ma me l’ha detto una persona che lavora a Salerno - Squid26Squid26 : ??ATTENZIONE ?? Ziyech-Milan non é detta l’ultima parola… #Ziyech #Milan #Chelsea - Portinaia2 : Non credo Claudio, l'ultima volta che ho controllato il Milan non aveva riportato infortunato tra le sue fila - tuskatore : @JolietJakeB @filoASRpain Perché è l'equivalente di Vicenza-Milan, ultima amichevole prima del campionato, ci vai c… -