Letta e Calenda i due "ingenui" | Il vittimismo dei due leader dopo la rottura del patto di coalizione (Di lunedì 8 agosto 2022) Calenda cambia idea e molla PD e compagni dopo aver stretto la mano pubblicamente. Ma d'altronde c'era da aspettarselo: possibile Letta sia stato così ingenuo? E' di ieri pomeriggio la notizia che Calenda e il PD, a soli 5 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di coalizione, non correranno più insieme. Una decisione destinata ad avere una serie di ripercussioni sull'intera campagna elettorale e, di conseguenza, sul risultato. Ma che era, di fatto, prevedibile. Per questo vari giornali hanno titolato ponendo in evidenza la palese ingenuità di Letta, definito persino un "merluzzone" da parte di Dagospia. Cosa è successo fra il PD e Calenda Le ragioni di tale rottura sono attribuite ddal fedifrago ...

GiuseppeConteIT : In molti mi chiedono cosa ne sarà del “campo largo” di Letta dopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti… - demagistris : Le facce di #Fratoianni e #Bonelli sono più serene, hanno ottenuto le due poltrone che li appagano. In ammucchiata… - matteosalvinimi : “Non è un accordo per governare” confessa Letta, appena dopo aver firmato il patto elettorale coi Verdi e Sinistra… - Vasto2022 : Calenda: «Letta ha scelto l’ammucchiata contro le destre. In questo modo perderanno» ?@Corriere? ANCHE TU PE… - Massimo20839797 : RT @Baldor28714391: #8agosto ora scateniamo la campagna elettorale dice #Letta dopo lo strappo di #Calenda Scateniamo la campagna diffamat… -