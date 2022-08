Jannik Sinner fa crollare a terra Alcaraz: un clamoroso video rubato | Guarda (Di lunedì 8 agosto 2022) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz danno spettacolo anche in allenamento. Tra i due sta nascendo una sana rivalità sportiva: fuori dal campo c'è grande rispetto, come hanno già dimostrato i due giovani tennisti nei recenti incroci di Wimbledon e Umago. In entrambi i casi lo spagnolo ha accettato tranquillamente la sconfitta, anche se dopo aver perso in Croazia ha ammesso di essere andato in confusione e di non aver capito come battere Sinner. Probabile che i due si incrocino anche durante la stagione sul cemento. Alla vigilia del Masters 1000 di Montreal, Sinner e Alcaraz si sono allenati insieme e hanno dato spettacolo per la gioia degli spettatori presenti. In particolare il video di uno scambio è diventato virale sui social: neanche in allenamento vogliono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022)e Carlosdanno spettacolo anche in allenamento. Tra i due sta nascendo una sana rivalità sportiva: fuori dal campo c'è grande rispetto, come hanno già dimostrato i due giovani tennisti nei recenti incroci di Wimbledon e Umago. In entrambi i casi lo spagnolo ha accettato tranquillamente la sconfitta, anche se dopo aver perso in Croazia ha ammesso di essere andato in confusione e di non aver capito come battere. Probabile che i due si incrocino anche durante la stagione sul cemento. Alla vigilia del Masters 1000 di Montreal,si sono allenati insieme e hanno dato spettacolo per la gioia degli spettatori presenti. In particolare ildi uno scambio è diventato virale sui social: neanche in allenamento vogliono ...

