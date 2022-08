Giorgia Meloni e la proposta su giovani e lavori “forzati”: cosa c’è di vero nelle accuse di Conte a Fdi (Di lunedì 8 agosto 2022) «La polemica per cui noi vorremmo far lavorare i giovani senza permettergli di scegliere quale lavoro fare è una cosa totalmente folle, con il Movimento 5 Stelle che come al solito deve mistificare». Dai microfoni di Rtl 102,5, Giorgia Meloni ha risposto alle accuse mosse lo scorso 4 agosto dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul tema dei giovani e lavoro. «Il M5S è andato a riprendere una frase di un documento che era di contributi esterni», dice la presidente di Fratelli d’Italia riferendosi al testo Appunti per un programma conservatore: «C’è stato un caso solo in Italia in cui il governo ha schedato la gente per consentigli di lavorare e si chiama Green pass, io non l’ho votato e l’ha voluto Giuseppe Conte». Gli Appunti per un ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) «La polemica per cui noi vorremmo far lavorare isenza permettergli di scegliere quale lavoro fare è unatotalmente folle, con il Movimento 5 Stelle che come al solito deve mistificare». Dai microfoni di Rtl 102,5,ha risposto allemosse lo scorso 4 agosto dall’ex presidente del Consiglio Giuseppesul tema deie lavoro. «Il M5S è andato a riprendere una frase di un documento che era di contributi esterni», dice la presidente di Fratelli d’Italia riferendosi al testo Appunti per un programma conservatore: «C’è stato un caso solo in Italia in cui il governo ha schedato la gente per consentigli di lavorare e si chiama Green pass, io non l’ho votato e l’ha voluto Giuseppe». Gli Appunti per un ...

