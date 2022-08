Genoa-Benevento, programma e telecronisti trentaduesimi Coppa Italia 2022/2023 (Di lunedì 8 agosto 2022) Il programma e i telecronisti di Genoa-Benevento, sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023. Dopo la delusione della retrocessione in Serie B, il Grifone riparte da questa sfida di Coppa contro i campani, altra squadra candidata a tornare nel massimo campionato Italiano il prossimo anno. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 17:45 di lunedì 8 agosto, con la sfida che sarà visibile su Canale 20 con la telecronaca di Federico Mastria. RISULTATI e TABELLONE SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Ile idi, sfida valida per idi. Dopo la delusione della retrocessione in Serie B, il Grifone riparte da questa sfida dicontro i campani, altra squadra candidata a tornare nel massimo campionatono il prossimo anno. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 17:45 di lunedì 8 agosto, con la sfida che sarà visibile su Canale 20 con la telecronaca di Federico Mastria. RISULTATI e TABELLONE SportFace.

pianetagenoa : Genoa-Benevento: tornano 'la Voce del Patrone rossoblù' e 'Il Salotto del Grifone' con Carlo Sciaccaluga e Alberto… - mmsoccerbets : 8-8-22 Coppa Italia: Genoa Vs Benevento over 2.5 goals(-108) Modena Vs Sassuolo over 2.5 goals (-117) - Calciodiretta24 : Calcio in tv, Genoa - Benevento e le altre sfide di Coppa Italia - infoitsport : Genoa: se batte il Benevento lo aspetta la SPAL di Joe Tacopina - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, i convocati per la gara di Coppa Italia contro il Benevento -