FC Pyunik vs Stella Rossa Belgrado – pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Pyunik accoglierà la Stella Rossa in Armenia martedì 9 agosto per la seconda partita del terzo turno di qualificazione di Champions League. Gli ospiti arrivano con un vantaggio di 5-0 dopo l'andata in casa e vorranno avanzare al turno di playoff con un'altra prestazione dominante. Il calcio di inizio di FC Pyunik vs Stella Rossa Belgrado è previsto alle 19 Anteprima della partita FC Pyunik vs Stella Rossa Belgrado: a che punto sono le due squadre? FC Pyunik Dopo aver vinto la Premier League armena per la 15ª volta nella sua storia e per la prima volta dal 2015, l'FC Pyunik è entrato nel primo turno di qualificazione per la prossima campagna di Champions ...

