Fabian Ruiz e il Psg hanno l’accordo, manca l’ok del Napoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Paris Saint-Germain avrebbe raggiunto un accordo con il 26enne centrocampista spagnolo del Napoli Fabián Ruiz. Lo scrive L’Equipe, nella propria edizione online. Il giocatore, in scadenza di contratto tra un anno con gli azzurri, dovrebbe ottenere un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro. Il quotidiano francese sottolinea, inoltre, che adesso il PSG dovrà trattare con il club partenopeo affinché la firma del calciatore sia possibile. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro (20 di parte fissa + 5 di bonus), resta solo da capire se nell’affare Ruiz verrà inserito o meno Navas. Il portiere, chiuso da Donnarumma, potrebbe trasferirsi alle pendici del Vesuvio in prestito biennale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Paris Saint-Germain avrebbe raggiunto un accordo con il 26enne centrocampista spagnolo delFabián. Lo scrive L’Equipe, nella propria edizione online. Il giocatore, in scadenza di contratto tra un anno con gli azzurri, dovrebbe ottenere un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro. Il quotidiano francese sottolinea, inoltre, che adesso il PSG dovrà trattare con il club partenopeo affinché la firma del calciatore sia possibile. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro (20 di parte fissa + 5 di bonus), resta solo da capire se nell’affareverrà inserito o meno Navas. Il portiere, chiuso da Donnarumma, potrebbe trasferirsi alle pendici del Vesuvio in prestito biennale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - OptaPaolo : 13 - A partire dal suo arrivo al Napoli (dal 2018/19), #Fabian Ruiz ha segnato 13 gol da fuori area in Serie A, men… - forumJuventus : (Cds) 'Mercato Juve? Dipende da Pogba. Proposti ai bianconeri anche Saul e Pjanic, a Torino si guarda a De Jong e F… - NapoliNewsRobot : From: sportmediaset Dalla Francia: Fabian Ruiz ha detto sì al Psg. Ora c'è da convincere il Napoli #fabianruiz - sportmediaset : Dalla Francia: Fabian Ruiz ha detto sì al Psg. Ora c'è da convincere il Napoli #fabianruiz -