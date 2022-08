E adesso Calenda deve trovare 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la legge (Di lunedì 8 agosto 2022) Lo strappo è stato servito dopo settimane di tira e molla. Azione dovrà ripartire da zero, come fosse una nuova realtà politica. Lo prevede la legge, conseguenza della fine di quell’alleanza che potrebbe provocare anche la fine dei rapporti di alleanza con +Europa. E ora è corsa contro il tempo: entro il 22 agosto dovrà concludersi la raccolta firme di Carlo Calenda (ne servono 56.250) per poter vedere il proprio simbolo e le proprie liste (per Senato e Camera) sulla scheda elettorale in vista del voto delle Politiche del 25 settembre. Ma l’ex Ministro dello Sviluppo Economico potrebbe avere nella sua manica una carta per superare tutto questo: Matteo Renzi. Raccolta firme Calenda, cosa deve fare il leader di Azione entro 22 agosto Ripartiamo da zero. Domenica ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Lo strappo è stato servito dopo settimane di tira e molla. Azione dovrà ripartire da zero, come fosse una nuova realtà politica. Lo prevede la, conseguenza della fine di quell’alleanza che potrebbe provocare anche la fine dei rapporti di alleanza con +Europa. E ora è corsa contro il tempo: entro il 22 agosto dovrà concludersi la raccoltadi Carlo(ne servono 56.250) per poter vedere il proprio simbolo e le proprie liste (per Senato e Camera) sulla scheda elettorale in vista del voto delle Politiche del 25 settembre. Ma l’ex Ministro dello Sviluppo Economico potrebbe avere nella sua manica una carta per superare tutto questo: Matteo Renzi. Raccoltafare il leader di Azione entro 22 agosto Ripartiamo da zero. Domenica ...

