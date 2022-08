Denuncia per don Biancalani: ha impedito i controlli nella chiesa-centro di accoglienza (Di lunedì 8 agosto 2022) Pistoia, 8 ago — Bentornato nella sezione cronaca del Primato a Don Massimo Biancalani che torna a far parlare di sé e della sua parrocchia-accampamento-centro di accoglienza. Dopo una lunga assenza il prete più immigrazionista d’Italia — noto e odiato per la sua gestione fantasiosa delle risorse boldriniane e la sua interpretazione freestyle della liturgia — ritorna con l’ennesima controversia legata alla sua particolare passione per gli extracomunitari. Biancalani Denunciato Stando a quanto riporta La Nazione, infatti, il parroco di Vicofaro è stato Denunciato per avere impedito che Asl e Polizia municipale controllassero gli alloggi ricavati dalla parrocchia in cui Biancalani ospita un imprecisato numero di immigrati. Il don ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 agosto 2022) Pistoia, 8 ago — Bentornatosezione cronaca del Primato a Don Massimoche torna a far parlare di sé e della sua parrocchia-accampamento-di. Dopo una lunga assenza il prete più immigrazionista d’Italia — noto e odiato per la sua gestione fantasiosa delle risorse boldriniane e la sua interpretazione freestyle della liturgia — ritorna con l’ennesima controversia legata alla sua particolare passione per gli extracomunitari.to Stando a quanto riporta La Nazione, infatti, il parroco di Vicofaro è statoto per avereche Asl e Polizia municipale controllassero gli alloggi ricavati dalla parrocchia in cuiospita un imprecisato numero di immigrati. Il don ...

