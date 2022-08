Contromano in Fi - Pi - Li si scontra con 2 auto e fa 5 feriti

(Di lunedì 8 agosto 2022) Accertamenti della polizia sono in corso a Firenze per un incidente causato da un'sulla superstrada Fi - Pi - Li che domenica sera, verso le 23.30, tra Firenze e Lastra a Signa, ha ...

Accertamenti della polizia sono in corso a Firenze per un incidente causato da un'auto contromano sulla superstrada Fi-Pi-Li che domenica sera, verso le 23.30, tra Firenze e Lastra a Signa, ha impattato due auto che provenivano dalla direzione corretta. La vettura, una Polo, era ... FIRENZE - sulla Firenze Pisa Livorno si scontra con due automobili e 5 persone restano ferite, l'incidente è avvenuto la scorsa notte e sono in corso accertamenti. I feriti sono l'automobilista che ... Firenze, 8 agosto 2022 - Tre chilometri contromano: mentre tutte le altre vetture procedevano in direzione di Firenze, lui marciava nella direzione opposta, nelle corsie sbagliate della Fi-Pi-Li.