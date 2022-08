Con il “Piano Scuola 4.0” 2,1 miliardi per 100.000 classi innovative (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - Un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti. È il?“Piano Scuola 4.0”, uno stanziamento di?2,1 miliardi di euro?per trasformare?100.000?classi tradizionali in?ambienti innovativi di apprendimento?e creare?laboratori per le professioni digitali del futuro?negli istituti scolastici del secondo ciclo. “Si tratta di un intervento trasformativo concreto della nostra Scuola che stiamo realizzando nell'ambito del Pnrr - afferma il ministro dell'Istruzione,?Patrizio Bianchi?-, il più grande di questo tipo mai realizzato, con risorse e tempi certi. Le ricerche educative ci dicono che gli ambienti influiscono sul processo di apprendimento e sulle metodologie della didattica. L'intervento mette al centro le studentesse e gli studenti, ... Leggi su agi (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - Un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti. È il?“4.0”, uno stanziamento di?2,1di euro?per trasformare?100.000?tradizionali in?ambienti innovativi di apprendimento?e creare?laboratori per le professioni digitali del futuro?negli istituti scolastici del secondo ciclo. “Si tratta di un intervento trasformativo concreto della nostrache stiamo realizzando nell'ambito del Pnrr - afferma il ministro dell'Istruzione,?Patrizio Bianchi?-, il più grande di questo tipo mai realizzato, con risorse e tempi certi. Le ricerche educative ci dicono che gli ambienti influiscono sul processo di apprendimento e sulle metodologie della didattica. L'intervento mette al centro le studentesse e gli studenti, ...

