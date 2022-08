Cinema, salute e smart home: la campagna acquisti senza eguali di Amazon (Di lunedì 8 agosto 2022) Dalla salute al Cinema, passando per la casa smart, Amazon continua ad ampliare i propri interessi tra nuovi servizi e acquisizioni di grandi aziende. L'ultimo colpo è arrivato con iRobot, l'azienda statunitense che ha creato Roomba, il robot aspirapolvere più noto e diffuso della categoria, tanto da diventare una sorta di sinonimo dell'intero comparto. L'affare prevede un esborso di 1,7 miliardi di dollari, con Amazon che pagherà 61 dollari in contanti per azione agli azionisti di iRobot. Come sempre quando di mezzo c'è una big tech, per completare l'accordo serve l'autorizzazione dell'antitrust americano e, qualora l'intesa dovesse cadere, Amazon dovrebbe comunque versare 94 milioni di dollari nelle casse dell'azienda fondata da Colin Angle, l'attuale amministratore delegato di ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 agosto 2022) Dallaal, passando per la casacontinua ad ampliare i propri interessi tra nuovi servizi e acquisizioni di grandi aziende. L'ultimo colpo è arrivato con iRobot, l'azienda statunitense che ha creato Roomba, il robot aspirapolvere più noto e diffuso della categoria, tanto da diventare una sorta di sinonimo dell'intero comparto. L'affare prevede un esborso di 1,7 miliardi di dollari, conche pagherà 61 dollari in contanti per azione agli azionisti di iRobot. Come sempre quando di mezzo c'è una big tech, per completare l'accordo serve l'autorizzazione dell'antitrust americano e, qualora l'intesa dovesse cadere,dovrebbe comunque versare 94 milioni di dollari nelle casse dell'azienda fondata da Colin Angle, l'attuale amministratore delegato di ...

