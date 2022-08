Chiara Nasti, arriva la proposta di matrimonio: il cliché si ripete (Di lunedì 8 agosto 2022) Chiara Nasti riceve la proposta di matrimonio da parte di Mattia Zaccagni.. Si ripete il cliché “influencer- calciatore”. Ecco la proposta del giocatore biancoceleste Per ogni coppia Vip che divorzia, un’influencer diventa mamma e – se tutto procede secondo i piani – anche moglie. E’ il caso di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni che oltre a diventare genitori, presto convoleranno anche a nozze. Il giocatore biancoceleste ha infatti approfittato di una cena a lume di candela per chiedere all’influencer in dolce attesa di sposarlo. La proposta di Mattia Zaccagni a Chiara Nasti Approfittando dell’ultima pausa prima dell’inizio del campionato, Mattia Zaccagni ha chiesto alla sua compagna ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 agosto 2022)riceve ladida parte di Mattia Zaccagni.. Siil“influencer- calciatore”. Ecco ladel giocatore biancoceleste Per ogni coppia Vip che divorzia, un’influencer diventa mamma e – se tutto procede secondo i piani – anche moglie. E’ il caso die Mattia Zaccagni che oltre a diventare genitori, presto convoleranno anche a nozze. Il giocatore biancoceleste ha infatti approfittato di una cena a lume di candela per chiedere all’influencer in dolce attesa di sposarlo. Ladi Mattia Zaccagni aApprofittando dell’ultima pausa prima dell’inizio del campionato, Mattia Zaccagni ha chiesto alla sua compagna ...

