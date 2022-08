Cantiere aperto in via Nascosa a Latina, Lbc: “Il centrodestra fa proclami, noi le opere” (Di lunedì 8 agosto 2022) Latina – “I partiti di centrodestra stanno spendendo tutte le loro energie nella mera elencazione dei problemi della città, senza mai formulare una vera proposta. Li lasciamo fare perché noi, nel frattempo, stiamo portando a casa i frutti del lavoro svolto nei mesi e negli anni”. Sono queste le parole di Valeria Campagna ed Emilio Ranieri, candidati al Consiglio Comunale della lista di Latina Bene Comune, riportate in una nota stampa. “Tuttavia – continuano – quello che non possiamo accettare sono le fake news”. Il riferimento è alla tanto discussa strada di via Nascosa sulla quale affermano: “Si è detto tanto e si sono dette tante cose non vere, ma la realtà è che il Cantiere per il rifacimento del manto stradale è ufficialmente stato aperto. Il via libera è arrivato il 26 giugno ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 8 agosto 2022)– “I partiti distanno spendendo tutte le loro energie nella mera elencazione dei problemi della città, senza mai formulare una vera proposta. Li lasciamo fare perché noi, nel frattempo, stiamo portando a casa i frutti del lavoro svolto nei mesi e negli anni”. Sono queste le parole di Valeria Campagna ed Emilio Ranieri, candidati al Consiglio Comunale della lista diBene Comune, riportate in una nota stampa. “Tuttavia – continuano – quello che non possiamo accettare sono le fake news”. Il riferimento è alla tanto discussa strada di viasulla quale affermano: “Si è detto tanto e si sono dette tante cose non vere, ma la realtà è che ilper il rifacimento del manto stradale è ufficialmente stato. Il via libera è arrivato il 26 giugno ...

