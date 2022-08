Calcio | Insigne ' Sorpreso da MLS | spero che Napoli vinca scudetto'

De_Sand88 : RT @sportmediaset: Insigne: 'A Toronto mi trovo bene, ma di Napoli mi manca tutto' #Insigne #Toronto #Napoli - NapoliNewsRobot : From: sportmediaset Insigne: 'A Toronto mi trovo bene, ma di Napoli mi manca tutto' #Insigne #Toronto #Napoli - sportmediaset : Insigne: 'A Toronto mi trovo bene, ma di Napoli mi manca tutto' #Insigne #Toronto #Napoli - sportface2016 : #Insigne parla di #Toronto ma non dimentica #Napoli - cn1926it : #Insigne: “Mi dispiace aver lasciato #Napoli, ma ho dato tutto per quella maglia” -

Manon dimentica il legame con Napoli e col Napoli, che è sempre forte: "Non vedo l'ora che ... Infine, sulle tante critiche gli sono giunte per la sua "prematura" partenza daleuropeo ad ...Supermarket Napoli : tira il marchio azzurro, soprattutto all'estero. Il primo a fare le valigie è stato, con destinazione Toronto. Poi l'hanno seguito in tanti: Koulibaly al Chelsea, Ospina all'Al Nassr, Mertens al Galatasaray con Fabian Ruiz che sta per firmare per il Psg. Non finisce qui però,...Calcio, Lorenzo Insigne parla della sua esperienza in MLS a Rai Radio Uno: "A Toronto sto bene ma di Napoli mi manca tutto, sono sempre tifosissimo" ...Gol d'esordio in MLS per Lorenzo Insigne, che regala al Toronto una perla: segna tirando da fuori area col suo marchio di fabbrica, il tiraggiro. Toronto vince 4-3 contro Nashville ed è il primo succe ...