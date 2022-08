Bonus 1000 euro, non è uno scherzo: a chi è dedicato e come ottenerlo (Di lunedì 8 agosto 2022) . Aperta finalmente la finestra per presentare le domande ufficiali Non è un regalo di Natale in anticipo ma nemmeno uno scherzo. Il Bonus 1000 euro per i lavoratori fragili, in discussione da diverso tempo, finalmente diventa una realtà per migliaia di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) . Aperta finalmente la finestra per presentare le domande ufficiali Non è un regalo di Natale in anticipo ma nemmeno uno. Ilper i lavoratori fragili, in discussione da diverso tempo, finalmente diventa una realtà per migliaia di L'articolo proviene da Inews24.it.

saraceno121 : @FPanunzi Io aspetto il bonus di 1000 €uro 'razza bianca' - peppesava : RT @Ragusanews: Nuovo bonus 1000 euro per lavoratori fragili, cumulabile ed esentasse - Ragusanews : Nuovo bonus 1000 euro per lavoratori fragili, cumulabile ed esentasse - GiorgioaSnaide5 : @sbonaccini @CottarelliCPI @SilviaZucchelli Quello che mi fa incazzare sono quei coglioni che etichettano la mia in… - louisScolours : RT @magibe: Un finanziamento per borse di studio di questo tipo sarebbe una proposta 1000 volte migliore di quella stupidaggine propagandis… -