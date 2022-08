A Franco Gabrielli il Premio Francesco Cossiga per l’Intelligence 2022 (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Premio “Francesco Cossiga per l’Intelligence”, promosso dalla Società Italiana di Intelligence e giunto alla terza edizione, è stato assegnato a Franco Gabrielli. La giuria, presieduta da Gianni Letta, con vicepresidenti Giuseppe Cossiga e Mario Caligiuri, ha conferito questo Premio che dal 2020 viene dato a una personalità che si è particolarmente distinta nella diffusione della cultura dell’Intelligence in Italia. Il presidente della giuria Gianni Letta ha evidenziato la figura di intelligente servitore dello Stato del premiato e il vicepresidente della giuria Giuseppe Cossiga ha ribadito l’importanza di sviluppare in Italia la cultura della sicurezza sia nel settore pubblico che in quello privato. Il presidente ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilper”, promosso dalla Società Italiana di Intelligence e giunto alla terza edizione, è stato assegnato a. La giuria, presieduta da Gianni Letta, con vicepresidenti Giuseppee Mario Caligiuri, ha conferito questoche dal 2020 viene dato a una personalità che si è particolarmente distinta nella diffusione della cultura delin Italia. Il presidente della giuria Gianni Letta ha evidenziato la figura di intelligente servitore dello Stato del premiato e il vicepresidente della giuria Giuseppeha ribadito l’importanza di sviluppare in Italia la cultura della sicurezza sia nel settore pubblico che in quello privato. Il presidente ...

