Uomini e Donne | Ludovica Valli in dolce attesa | “Ecco perché ho aspettato per dirlo”

Cicogna in arrivo per Ludovica Valli che diventerà mamma per la seconda volta! L'ex tronista di Uomini e Donne lo ha appena annunciato attraverso un emozionante video sul suo profilo Instagram. La più piccola delle sorelle Valli ha infatti svelato che, come la prima, anche questa seconda gravidanza è stata fortemente voluta e cercata. Ludovica è infatti già mamma della piccola Anastasia e ora è al terzo mese di gravidanza, per cui ancora non è dato sapere il sesso del secondo bebé. La Valli è legata sentimentalmente al padre dei suoi figli, Gianmaria Di Gregorio, da pochi anni ma i due sono più affiatati che mai. Dopo l'esperienza a Uomini e Donne e Temptation Island, infatti, Ludovica si è dedicata alla moda.

