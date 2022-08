Torino | Vagnati | ” Ho un ottimo rapporto con Juric | non prenderemo Meret”

Leggi su seriea24

(Di domenica 7 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Ieri, i Granata hanno vinto per 3-0 in Coppa Italia contro il Palermo: rete dei due nuovi arrivati, Pellegri e Radonjic, e goal di Sasa Lukic. Il D.S dei Granata,, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post-partita della gara contro il Palermo, terminata per 3-0. Ha parlato di vari argomenti: la qualità eclatante di Radonjic e la lite con Ivandi due settimane fa. Ecco di seguito, le parole del direttore sportivo: Sulle valutazioni di fine mercato: “Bisogna valutare alla fine il mercato. Manca ancora un mese e dobbiamo cercare di mettere a disposizione del mister i giocatori che ancora ci mancano. Sappiamo cosa dobbiamo fare e lo faremo. Non c’è un Toro die un Toro di ...