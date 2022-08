Tempesta d' amore | puntate tedesche 2022 | Constanze chiede a Paul di trasferirsi all' estero insieme

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 7 agosto 2022) In arrivo nuovi intrecci ed emozioni ad'. Lepreviste a settembre in Germania rivelano cheavrà una notizia spiazzante. La donna vorrà lasciare il Fürstenhof in seguito ad una proposta di lavoro all', ma finirà per invitarea lei!avrà timore che il fidanzato possa lasciarla per Josie. Quest'ultima, intanto, sarà impegnata a fare shopping in vista dell'appuntamento romantico con Leon.d'anticipazioni Germania, Christoph passa dalla parte di Alexandra Aria di maremoto all'hotel Fürstenhof con Christoph che inizierà a spalleggiare Alexandra. Il Saalfeld, infatti, non informerà Robert circa le informazioni ...