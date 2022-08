“Sfida alle destre”. E si spaccano subito dopo (Di domenica 7 agosto 2022) 00:00 Buongiorno, anzi buonasera (causa fuso orario) ai commensali! 00:30 Zuppa comica, piccoli appunti sulla vicenda grottesca del centrosinistra, letti da qualcuno che vorrebbe stare in vacanza ma non sa cosa fare e gli tocca leggere ogni tanto i giornali italiani. 01:30 La prima pagina di Repubblica con le foto dell’ammucchiata che Sfida la destra. E intanto Carlo Calenda se ne va. Tutto questo nel giro di neanche una settimana. 03:30 Lo stesso Calenda che gridava al Venezuela in caso di vittoria del centrodestra. 04:15 Chissà se adesso troverà l’accordo con Matteo Renzi. 04:57 L’editoriale di Angelo Panebianco sul Corriere contro la coalizione di centrodestra. Toc toc: almeno loro non sono un’ammucchiata! 06:50 Calenda si è reso conto che la sua base elettorale non digeriva l’accordo col Pd. 07:15 L’incognita Bonino sul cammino di Calenda… 09:43 Intanto Enrico ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 7 agosto 2022) 00:00 Buongiorno, anzi buonasera (causa fuso orario) ai commensali! 00:30 Zuppa comica, piccoli appunti sulla vicenda grottesca del centrosinistra, letti da qualcuno che vorrebbe stare in vacanza ma non sa cosa fare e gli tocca leggere ogni tanto i giornali italiani. 01:30 La prima pagina di Repubblica con le foto dell’ammucchiata chela destra. E intanto Carlo Calenda se ne va. Tutto questo nel giro di neanche una settimana. 03:30 Lo stesso Calenda che gridava al Venezuela in caso di vittoria del centrodestra. 04:15 Chissà se adesso troverà l’accordo con Matteo Renzi. 04:57 L’editoriale di Angelo Panebianco sul Corriere contro la coalizione di centrodestra. Toc toc: almeno loro non sono un’ammucchiata! 06:50 Calenda si è reso conto che la sua base elettorale non digeriva l’accordo col Pd. 07:15 L’incognita Bonino sul cammino di Calenda… 09:43 Intanto Enrico ...

tvdellosport : ???? PRE CAMPIONATO, VITTORIA PER IL MILAN Altra prova convincente dei rossoneri di Stefano Pioli, che hanno battut… - Max_Alle : RT @alebarbano: Altro che Bad Godesberg, lo sfilarsi di #Calenda vale la bancarotta politica del #Pd e il ruolo di commissario liquidatore… - siamo_la_Roma : ?? La grande notte dell'#Olimpico: la #Roma torna a casa - LIVE ??? Alle 19.30 la presentazione della squadra ?? Alle… - duffydac : @steutt @CarloLoMonaco @Thestud30073639 @Agenzia_Ansa Per me il paradigma è legare incentivi al bisogno. È chiaro c… - PciToscana : La Festa che si avvia a conclusione è la “fotografia” di un partito in crescita, lenta ma costante, che in queste s… -