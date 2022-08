Scoppia un incendio nel Savonese: chiuso l’aeroporto di Villanova d’Albenga – Video (Di domenica 7 agosto 2022) Situazione critica nel Savonese ad Arnasco per un vasto incendio boschivo che sta impegnando i vigili del fuoco sul posto con due canadair, elicotteri e squadre da terra. Le fiamme erano divampate ieri nel tardo pomeriggio, oggi spinte dal vento di queste ore hanno ripreso vigore minacciando le zone di Villanova d’Albenga e Ortovero. Al momento risultano tre le abitazioni sfollate precauzionalmente, così come è al momento chiuso l’aeroporto di Villanova d’Albenga e la statale 453 che attraversa le zone coinvolte dall’incendio. Al lavoro due elicotteri e due mezzi aerei con lanci d’acqua per tenere sotto controllo le fiamme, già allertate le unità di altre province in caso di necessità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Situazione critica nelad Arnasco per un vastoboschivo che sta impegnando i vigili del fuoco sul posto con due canadair, elicotteri e squadre da terra. Le fiamme erano divampate ieri nel tardo pomeriggio, oggi spinte dal vento di queste ore hanno ripreso vigore minacciando le zone die Ortovero. Al momento risultano tre le abitazioni sfollate precauzionalmente, così come è al momentodie la statale 453 che attraversa le zone coinvolte dall’. Al lavoro due elicotteri e due mezzi aerei con lanci d’acqua per tenere sotto controllo le fiamme, già allertate le unità di altre province in caso di necessità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

