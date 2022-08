Roma-Shakhtar oggi in tv | orario | canale e diretta streaming dell’amichevole

(Di domenica 7 agosto 2022) Lase la vedrà contro gli ucraini delloDonetsk nell’ultima sfida amichevole prima dell’esordio in Serie A in trasferta contro la Salernitana. All’Olimpico è previsto il pubblico delle grandi occasioni dopo il successo in Conference League ed il grande mercato messo in atto dalla società e dal direttore Pinto. C’è tantissima euforia in vista della prossima imminente stagione sportiva. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 di(domenica 7 agosto) presso lo stadio Olimpico. Latv eè affidata a DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita e fornirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e news al termine dell’incontro. SEGUI LALIVE SportFace.

Alle 19.45, prima di scendere in campo per l'amichevole contro loDonetsk (prima partita fra le mura amiche e l'ultima in attesa del campionato), lasi presenta in casa ai propri tifosi, davanti ai 65.000 spettatori che affolleranno l'Olimpico. GEORGINIO WIJNALDUM dal Psg Nuovo importante rinforzo per la società giallorossa: Wijnaldum indosserà la maglia numero 25 MARLON (Monza) dalloIl difensore brasiliano arriva con ...