Roma | Capello | «Scudetto? Pericolo euforia Dybala in questo ricorda Totti»

(Di domenica 7 agosto 2022) Fabioha analizzato la situazione della “sua”. Le dichiarazioni dell’ex tecnico giallorosso alla Gazzetta Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fabioha parlato così della situazione in casa. NUOVA– «Sì, mi piace parecchio, perché non sono stati presi dei parametri zero tanto per averli, ma perché rispondono a una logica, a un progetto tattico. Insomma, gli strumentisti ci sono, il direttore d’orchestra c’è, bisogna vedere solo che musica suoneranno». MOURINHO – «José è un vincente, e lo ha dimostrato anche alla. Adesso ha una squadra all’altezza delle sue aspettative, ma lui è perfetto nella gestione del gruppo e quindi non avrà problemi».ZANIOLO – «Zaniolo è un grande talento, a cui bisogna solo augurare la salute per le qualità che ...

PagineRomaniste : #Capello: 'Il rischio a Roma è sempre il solito, la troppa euforia. #Mourinho è un vincente' #ASRoma… - romanewseu : #Capello: 'Roma alla pari di Milan e Juve, si può sognare. #Dybala ha il tocco di #Totti' - CalcioNews24 : #Capello analizza la situazione in casa #Roma ??? - DMagnag : @ChiccoBodo Ma pensate quei terreni..farci dei resort! Magari con un castel del Monte ricostruito stile las vegas.… - roma_valcomino : @NicoZaniolo Caro Nico, questa sarà una stagione strepitosa..una rosa di così alta qualità come la Roma di Capello… -

ForzaRoma.info

Non un pellegrinaggio ad Assisi, ma un lauto finanziamento da. E così i deputati, generalmente ... Anche se, a voler spaccare ilin quattro, i francescani d'oggi non risulta che ...Della stessa opinione sono da sempre, Lippi e Mancini . Quest'ultimo nel suo passato di club metteva in cima alla lista degli acquisti gente non più giovanissima ma di qualità direttamente ... Capello: “Dybala e Abraham mi ricordano Totti e Batistuta. Vincere si può” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Fabio Capello ha analizzato la situazione della “sua” Roma. Le dichiarazioni dell’ex tecnico giallorosso alla Gazzetta Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così della situ ...