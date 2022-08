Perché i club della Liga comprano tanto e tesserano poco (Di domenica 7 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

FutureisLeao : @Tony777K_ @RED1926 @maremmimpestata In quel caso è il Napoli ambiente a sbagliare, non il Napoli club. Se il Milan… - 33Calcio : @Torrenapoli1 Anche perché più aspetti più i club sono meno disposti a cedere dei pezzi forti della loro squadra. - rompipallex : Io dalla nazionale argentina mi sento davvero rappresentata non nel senso patriottico eh ma perché loro semplicemen… - iIMolisano : Guedes vicino al Wolverhampton. Affare orchestrato dal solito Mendes, che ha provato a imbastire una trattativa con… - napolista : Il quotidiano catalano Sport elogia il Napoli: “Ora è chiaro perché i grandi club vogliono Osimhen” Anche loro dop… -