MotoGP, il punto debole di Fabio Quartararo e della Yamaha: che fatica nel traffico! (Di domenica 7 agosto 2022) Un GP di Gran Bretagna da cancellare per Fabio Quartararo, sede dell’ultima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Il transalpino era convinto di fare una gara di grande incisività quest’oggi a Silverstone, forte di un warm-up nel quale era stato l’unico a trovare una costanza di rendimento su tempi eccellenti con gomme particolarmente usurate. Mescole che a quanto pare hanno tradito Fabio, soprattutto per la scelta della media al posteriore. In trazione, infatti, la M1 è stata particolarmente deficitaria e l’handicap che già la moto di Iwata accusa da Ducati e Aprilia in termini di accelerazione si è fatto sentire. In sostanza Quartararo, una volta costretto ad affrontare il long lap penalty per guida irresponsabile ad Assen (Paesi Bassi), è stato letteralmente inghiottito dagli altri ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Un GP di Gran Bretagna da cancellare per, sede dell’ultima tappa del Mondiale 2022 di. Il transalpino era convinto di fare una gara di grande incisività quest’oggi a Silverstone, forte di un warm-up nel quale era stato l’unico a trovare una costanza di rendimento su tempi eccellenti con gomme particolarmente usurate. Mescole che a quanto pare hanno tradito, soprattutto per la sceltamedia al posteriore. In trazione, infatti, la M1 è stata particolarmente deficitaria e l’handicap che già la moto di Iwata accusa da Ducati e Aprilia in termini di accelerazione si è fatto sentire. In sostanza, una volta costretto ad affrontare il long lap penalty per guida irresponsabile ad Assen (Paesi Bassi), è stato letteralmente inghiottito dagli altri ...

