Moto3 | Gp Gran Bretagna | Foggia batte Masia | out Garcia e Guevara

SkySportMotoGP : ???? A SILVERSTONE VITTORIA DI DENNIS FOGGIA ? Tante cadute nel finale I RISULTATI ? - lacittanews : SILVERSTONE - Il Gp di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del mondiale Moto3, vede la vittoria di Dennis Foggia… - alisjasem1 : RT @SkySportMotoGP: ???? A SILVERSTONE VITTORIA DI DENNIS FOGGIA ? Tante cadute nel finale I RISULTATI ? - SavvatoreV : RT @SkySportMotoGP: ???? A SILVERSTONE VITTORIA DI DENNIS FOGGIA ? Tante cadute nel finale I RISULTATI ? - P300it : Moto3 | GP Gran Bretagna 2022, Gara: Dennis Foggia torna a vincere, doppio zero per il team Aspar ? di Alyoska Cos… -

, l' ordine d'arrivo a SilverstoneSi corre a Silverstone il GP diBretagna. Ingrande rimonta di Foggia che vince e riapre il Mondiale. Alle 15.30 con la gara di Moto2 e Vietti che scatta dalla quinta posizione. Tutto live su Sky Sport Uno, Sky Sport ...L’azzurro riaccorcia così in classifica, mentre alle sue spalle chiudono sul podio Masia e Oncu, mentre in chiave Italia si registra l’ottimo quinto posto in rimonta di Stefano Nepa. Poi Guevara è vit ...Francesco Bagnaia ora comincia a crederci davvero. L'italiano della Ducati ha centrato il quarto successo in stagione imponendosi al GP di Gran Bretagna e ora è sempre più vicino al leader del Mondial ...