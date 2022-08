"Mollato sull'altare", Meloni fulmina Letta e "vede" le nozze tra Calenda e Renzi (Di domenica 7 agosto 2022) Deflagra l'alleanza elettorale tra il Pd di Enrico Letta e Azione di Carlo Calenda con quest'ultimo che non ha digerito i patti siglati dai dem con Sinistra Italiana, Verdi Europei e Impegno Civico di Luigi Di Maio. Una situazione surreale che provoca il commento ironico della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda non sposa più Letta, forse scappa con Renzi. Letta Mollato sull'altare pensa al suo vecchio amore Conte. Il finale tra 7gg, quando scadrà termine per alleanze. Intanto gli italiani lottano con crisi economica e caro vita" dichiara la presidente di FdI. Per Calenda ora è l'ora delle scelte, presentarsi da solo (con la ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Deflagra l'alleanza elettorale tra il Pd di Enricoe Azione di Carlocon quest'ultimo che non ha digerito i patti siglati dai dem con Sinistra Italiana, Verdi Europei e Impegno Civico di Luigi Di Maio. Una situazione surreale che provoca il commento ironico della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia. "Colpo di scena nella telenovela del centrosinistra.non sposa più, forse scappa conpensa al suo vecchio amore Conte. Il finale tra 7gg, quando scadrà termine per alleanze. Intanto gli italiani lottano con crisi economica e caro vita" dichiara la presidente di FdI. Perora è l'ora delle scelte, presentarsi da solo (con la ...

