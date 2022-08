Milly Carlucci la vuole a tutti i costi | Corteggiamento serrato: la riporta in Tv (Di domenica 7 agosto 2022) Trattativa serrata per la conduttrice Milly Carlucci che si prepara a riportare in televisione un volto storico: i primi dettagli La conduttrice Milly Carlucci (Foto ANSA)Prosegue spedito il lavoro in casa della rete televisiva Rai per definire i dettagli della prossima stagione. A partire dal prossimo mese di ottobre tornerà in onda uno dei programmi più amati dal pubblico ovvero Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. L’obiettivo della conduttrice è regalare un cast vincente al suo pubblico anche per superare la concorrenza di Maria De Filippi. A tal proposito, le scelte in vista della nuova stagione non sono ancora state fatte del tutto ed anzi ci sarebbe ancora una speciale trattativa in corso ovvero quella per convincere Gloria Guida. Milly ... Leggi su specialmag (Di domenica 7 agosto 2022) Trattativa serrata per la conduttriceche si prepara are in televisione un volto storico: i primi dettagli La conduttrice(Foto ANSA)Prosegue spedito il lavoro in casa della rete televisiva Rai per definire i dettagli della prossima stagione. A partire dal prossimo mese di ottobre tornerà in onda uno dei programmi più amati dal pubblico ovvero Ballando con le Stelle di. L’obiettivo della conduttrice è regalare un cast vincente al suo pubblico anche per superare la concorrenza di Maria De Filippi. A tal proposito, le scelte in vista della nuova stagione non sono ancora state fatte del tutto ed anzi ci sarebbe ancora una speciale trattativa in corso ovvero quella per convincere Gloria Guida....

