Meteo, il caldo torrido ha le ore contate (Di domenica 7 agosto 2022) La coda di una perturbazione in transito sull’Europa centro-orientale sta interessando le regioni settentrionali dove l’anticiclone lascia il posto a una massa d’aria instabile entro la quale è probabile lo sviluppo di temporali localmente intensi. In queste condizioni, grazie anche all’innesco di venti un po’ piu’ freschi, al Nord le temperature stanno calando riportandosi più vicine alle medie. I venti settentrionali raggiungeranno anche le regioni centrali adriatiche determinando anche qui un ridimensionamento delle temperature. Aria fresca al Sud Nel resto del Centro-Sud, invece, la giornata di domenica 7 agosto è ancora caratterizzata da caldo intenso, con punte fino a 37-38 gradi, destinato comunque ad attenuarsi nella prima parte della prossima settimana; entro martedì l’ondata di caldo cesserà infatti in tutto il Paese e il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 agosto 2022) La coda di una perturbazione in transito sull’Europa centro-orientale sta interessando le regioni settentrionali dove l’anticiclone lascia il posto a una massa d’aria instabile entro la quale è probabile lo sviluppo di temporali localmente intensi. In queste condizioni, grazie anche all’innesco di venti un po’ piu’ freschi, al Nord le temperature stanno calando riportandosi più vicine alle medie. I venti settentrionali raggiungeranno anche le regioni centrali adriatiche determinando anche qui un ridimensionamento delle temperature. Aria fresca al Sud Nel resto del Centro-Sud, invece, la giornata di domenica 7 agosto è ancora caratterizzata daintenso, con punte fino a 37-38 gradi, destinato comunque ad attenuarsi nella prima parte della prossima settimana; entro martedì l’ondata dicesserà infatti in tutto il Paese e il ...

Agenzia_Ansa : In arrivo una nuova ondata di caldo, temperature roventi in città. Agosto inizia così all'insegna dell'anticiclone… - entiretopic : RT @ale_sivabe: ULTIM’ORA METEO Africa: in arrivo un’ondata di caldo proveniente da Reggio Emilia - Jimmy7055692428 : @Mogebiliteares Mi dispiace. Ho visto le stazioni meteo a Roma. Fa un caldo terribile. - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Previsioni meteo, Italia divisa in due: maltempo al Nord, al Centro-Sud caldo e afa. Ma ancora per poco. Allerta gialla in… - DoloresStifani : RT @ale_sivabe: ULTIM’ORA METEO Africa: in arrivo un’ondata di caldo proveniente da Reggio Emilia -