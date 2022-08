Meloni, la leader di un partito dove le donne non comandano (Di domenica 7 agosto 2022) Sogna di essere la prima premier, ma in FdI vige il maschilismo. Deputate e assessore, ecco chi sono: tra razzismo e saluti romani Leggi su repubblica (Di domenica 7 agosto 2022) Sogna di essere la prima premier, ma in FdI vige il maschilismo. Deputate e assessore, ecco chi sono: tra razzismo e saluti romani

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Dopo anni di richieste italiane ignorate L’Ue per fermare la Meloni fa quel che… - elio_vito : Dopo le ultime dichiarazioni dei leader si delinea il programma della destra per i giovani. Meloni, gli toglieremo… - raffaellapaita : Il governatore di #fdI #Marsilio offendendendo #Carfagna e #Gelmini offende tutte le donne. Cosa aspetta a dimette… - Raffael13409174 : RT @MarioFurore: Da una parte #Salvini, #Berlusconi e #Meloni. Dall’altra #LettaCalenda. Ma davvero qualcuno crede che i cittadini siano st… - SBidimedia : Giorgia Meloni, leader FDI 'Potrei essere la prima donna a guidare il governo italiano. Per me sarebbe un grande o… -