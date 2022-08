Marcianise, attira le vicine con l’inganno in casa per violentarle: fermato 27enne (Di domenica 7 agosto 2022) E’ accusato di violenza sessuale ai danni di due vicine di casa. E’ finito in stato di fermo un 27enne di Marcianise, già noto alle forze dell’ordine. Gli episodi contestati sono avvenuti al rione San Giuliano. L’uomo attirava le sue vittime con l’inganno in casa e poi tentava di abusarne. Violenza sessuale su due vicine, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 7 agosto 2022) E’ accusato di violenza sessuale ai danni di duedi. E’ finito in stato di fermo undi, già noto alle forze dell’ordine. Gli episodi contestati sono avvenuti al rione San Giuliano. L’uomova le sue vittime conine poi tentava di abusarne. Violenza sessuale su due, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

larampait : #Paura nel #Casertano: attira le vicine a #casa per violentarle - PupiaTv : Marcianise, attira le vicine a casa per violentarle: arrestato 27enne - casertafocus : MARCIANISE – Attira le vicine nella sua casa e poi tenta di violentarle, arrestato 27enne - anteprima24 : ** Attira le vicine in casa con l'inganno per violentarle: 27enne in #Carcere ** -