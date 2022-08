Fuori ufficio, ma mai fuori stile (Di domenica 7 agosto 2022) In ufficio sono i più fidati compagni di stile: i pantaloni eleganti, contraddistinti dal taglio sartoriale, solitamente parte di un completo, non possono mancare nel guardaroba di ogni Girlboss che si rispetti – anche in estate. Ma che fine fanno una volta abbandonata la scrivania? Piuttosto che lasciarli appesi nell’armadio, gli stilisti nella stagione Primavera-Estate 2022 suggeriscono un modo per riutilizzarli anche in vacanza o nel weekend, in modalità OOO (Out Of Office). Un dettaglio del look con i pantaloni eleganti sulla passerella di DROMe PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Coprirsi è di moda. 5 outfit con i pantaloni estivi per chi non ama gli shorts Dove li abbiamo visti Lo stratagemma funziona con ogni tipo di pantalone tailoring, ... Leggi su iodonna (Di domenica 7 agosto 2022) Insono i più fidati compagni di: i pantaloni eleganti, contraddistinti dal taglio sartoriale, solitamente parte di un completo, non possono mancare nel guardaroba di ogni Girlboss che si rispetti – anche in estate. Ma che fine fanno una volta abbandonata la scrivania? Piuttosto che lasciarli appesi nell’armadio, gli stilisti nella stagione Primavera-Estate 2022 suggeriscono un modo per riutilizzarli anche in vacanza o nel weekend, in modalità OOO (Out Of Office). Un dettaglio del look con i pantaloni eleganti sulla passerella di DROMe PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Coprirsi è di moda. 5 outfit con i pantaloni estivi per chi non ama gli shorts Dove li abbiamo visti Lo stratagemma funziona con ogni tipo di pantalone tailoring, ...

