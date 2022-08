De Sanctis | «Faremo altri quattro acquisti»

(Di domenica 7 agosto 2022) di Marco De Martino SALERNO – Una lunga cacchierata, più che una conferenza stampa, quella a cui ieri mattina ha dato vita il direttore sportivo della Salernitana Morgan De. Fiducia, pazienza e voglia di fare sono le prerogative che il ds sta mettendo in campo per potenziare la squadra granata che, per sua stessa ammissione, in questo momento non è competitiva: “Penso che fino ad ora sia stato fatto un buon lavoro – ha esordito?De- da parte del club perché partivamo da una situazione della precedente stagione dove andava migliorata la squadra su larga scala. Sono stati effettuati ottodi cui sette a titolo definitivo, sono stati investiti oltre 20 milioni di euro e sono arrivati calciatori giovani e di prospettiva dal sicuro avvenire. Avevamo un budget di 30 milioni che il presidente ha deciso di incrementare. ...

... Morgan Denella sala stampa dello stadio Arechi: Direttore, c'è un ritardo nella ... Labene questa quarta stagione in serie A, abbiamo puntato a profili medio alti che hanno anche ...Commenta per primo Morgan De, direttore sportivo della Salernitana , è intervenuto in conferenza stampa: le sue ... Noi vogliamo essere giudicati per i risultati chealla fine della ... TOP NEWS ore 13 - Juventus-Atletico Madrid annullata. De Sanctis: "Faremo 12-13 acquisti" L'ironia del ds è stata particolarmente apprezzata dai presenti: 'C'è qualcuno che ha detto che ero a pranzo con Cavani.lasciamo perdere' 'Ho deciso di fare questa conferenza stampa per spiegare ai gi ...Ritengo, però, che chi abbiamo a disposizione ci possa permettere di fare bella figura con il Parma. E non è mica detto che andrà male per forza, magari tireremo fuori una forza che non pensiamo nemme ...