Calciomercato Fiorentina: novità sul futuro di Kokorin (Di domenica 7 agosto 2022) Il parco attaccanti della Fiorentina si presenta con Luka Jovic al suo comando, ma tra i diversi centravanti viola figura anche il nome di Aleksandr Kokorin. Arrivato nella sessione invernale di mercato del 2021, non si è mai ambientato all’interno della squadra, solo 10 presenze per lui con ben 0 gol all’attivo. Il russo non fa più parte del progetto del club da tempo, ma stando a quanto riportato da La Nazione, sarebbe pressochè impossibile trovare una nuova sistemazione entro venti giorni per l’attaccante. Kokorin Mercato Fiorentina La rescissione contrattuale non rientrerebbe nei parametri né del club né del calciatore, quindi si presuppone una permanenza forzata fino all’apertura del mercato invernale del 2023. Vincenzo Italiano ha dimostrato di essere un tecnico capace di valorizzare la qualità che ... Leggi su rompipallone (Di domenica 7 agosto 2022) Il parco attaccanti dellasi presenta con Luka Jovic al suo comando, ma tra i diversi centravanti viola figura anche il nome di Aleksandr. Arrivato nella sessione invernale di mercato del 2021, non si è mai ambientato all’interno della squadra, solo 10 presenze per lui con ben 0 gol all’attivo. Il russo non fa più parte del progetto del club da tempo, ma stando a quanto riportato da La Nazione, sarebbe pressochè impossibile trovare una nuova sistemazione entro venti giorni per l’attaccante.MercatoLa rescissione contrattuale non rientrerebbe nei parametri né del club né del calciatore, quindi si presuppone una permanenza forzata fino all’apertura del mercato invernale del 2023. Vincenzo Italiano ha dimostrato di essere un tecnico capace di valorizzare la qualità che ...

kaneszn1 : RT @cmdotcom: Tottenham, sfida Fiorentina-Napoli per Lo Celso - cmdotcom : Tottenham, sfida Fiorentina-Napoli per Lo Celso - Fiorentinanews : #DiMarzio spezza il sogno della #Fiorentina per #LuisAlberto? Le ultime sul fantasista della #Lazio #calciomercato - LeBombeDiVlad : ???? #Fiorentina, si prova ad accelerare per #LoCelso del #Tottenham ?? L’argentino apre al trasferimento… - sportli26181512 : Bournemouth, UFFICIALE: dal Barcellona arriva Neto: Il Bournemouth ha annunciato l'arrivo a titolo gratuito di Neto… -