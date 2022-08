Atp Washington 2022, Kyrgios in finale: Nishioka annienta Rublev (Di domenica 7 agosto 2022) La finale del torneo Atp 500 di Washington 2022 si è ufficialmente delineata nella notte italiana. A giocarsi l’ultimo atto saranno Nick Kyrgios e Yoshihito Nishioka. L’australiano non ha risentito della stanchezza del giorno precedente ed ha sconfitto per 7-6(4) 6-3 lo svedese Mikael Ymer, caduto dopo poco più di un’ora e mezza di tennis. Il finalista di Wimbledon si è aggiudicato al tie-break un primo set dominato dai servizi mentre nel secondo è riuscito a piazzare la zampata risolutiva nell’ottavo game. Per lui si tratta della seconda finale nella capitale statunitense dopo quella del 2019, edizione in cui poi riuscì a portarsi a casa il titolo. Con grande sorpresa troverà il piccolo giapponese, autore di una bellissima impresa contro la testa di serie numero uno Andrey ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Ladel torneo Atp 500 disi è ufficialmente delineata nella notte italiana. A giocarsi l’ultimo atto saranno Nicke Yoshihito. L’australiano non ha risentito della stanchezza del giorno precedente ed ha sconfitto per 7-6(4) 6-3 lo svedese Mikael Ymer, caduto dopo poco più di un’ora e mezza di tennis. Il finalista di Wimbledon si è aggiudicato al tie-break un primo set dominato dai servizi mentre nel secondo è riuscito a piazzare la zampata risolutiva nell’ottavo game. Per lui si tratta della secondanella capitale statunitense dopo quella del 2019, edizione in cui poi riuscì a portarsi a casa il titolo. Con grande sorpresa troverà il piccolo giapponese, autore di una bellissima impresa contro la testa di serie numero uno Andrey ...

