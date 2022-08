Ascolti TV | Sabato 6 agosto 2022 La replica di The Voice Senior 17 9% stacca quella de Lo Show dei Record 11 5% Per Qualche Dollaro in Più all’8 2%

(Di domenica 7 agosto 2022) The- Antonella Clerici Nella serata di ieri,, su Rai1 ladi Theha conquistato 1.928.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale 5di Guinness – Lodeiha raccolto davanti al video 1.125.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 Tg2 Post è stato seguito da 362.000 spettatori (3%). Su Italia 1 Torino-Palermo ha intrattenuto 626.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Perin Più ha raccolto davanti al video 931.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%. Su Rete4 Uno Sceriffo Extraterrestre… Molto Extra e poco Terrestre totalizza un a.m. di 580.000 spettatori con il 5% di ...

Il mio appuntamento si chiude qua. Domani mattina alle ore 10 con @AleStonata e @DiTeleblog torna Ascolti Tv.

tv di 6 agosto 2022: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "The Voice Senior" contro "Guinness" Lo Show dei Record". Chi ha vinto la sfida relativa agli tv di ieri sera,