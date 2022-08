Arnautovic | parla il procuratore | “C’è l’offerta di un top club”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 7 agosto 2022) Estate calda e non solo per la temperatura in casa Arnautovi?. L’attaccante dell’Austria, che un anno fa agli ottavi di EURO2020 faceva tremare tutta Italia, si è trasferito la scorsa estate al Bologna per 3 milioni di euro. Dopo una stagione più che positiva con i felsinei, condita da 15 gol e 1 assist, il centravanti ha attirato su di sé l’attenzione di diverse squadre di livello. Da settimane sidi un possibile interesse della Juventus, sempre alla ricerca di un vice-Vlahovi?, nei suoi confronti.Bologna Manchester United Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, alla corsa per la punta del Bologna si sarebbe aggiunto anche il Manchester United. A conferma di questo interesse, si è espresso il fratello-del giocatore, Danijel Arnautovi?, intervistato dal portale austriaco ...