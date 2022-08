WhatsApp Beta ci svela una novità per le comunità (Di sabato 6 agosto 2022) Nelle scorse ore è stata rilasciata nuova versione Beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della release 2.22.17.23 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 6 agosto 2022) Nelle scorse ore è stata rilasciata nuova versionediper Android: stiamo parlando della release 2.22.17.23 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : WhatsApp Beta ci svela una novità per le comunità - techworldaleant : Beta di #WhatsApp per Android 2.22.17.23 Una nuova impostazione sulla privacy riguarda la possibilità di condivide… - CeotechI : RT @CeotechI: WhatsApp beta ora mostra chi ha lasciato un gruppo #Android #App #Design #Gruppi #iOS #Messaggistica #MobileNews #Notizie #No… - CF22092013 : RT @CeotechI: WhatsApp beta ora mostra chi ha lasciato un gruppo #Android #App #Design #Gruppi #iOS #Messaggistica #MobileNews #Notizie #No… - techworldaleant : Beta di #WhatsApp per Android 2.22.17.22 Nuovi sistemi per consentire di proteggere i propri account Dopo il doppio… -