Vuoi un Pc spettacolare? Ecco il case acquario di MetalFish, roba da non credere ai vostri occhi (Di sabato 6 agosto 2022) Sempre più, negli ultimi anni, si sta andando nella direzione di considerare i PC da gaming veri e propri soprammobili. La bellezza, l’eleganza e la cura al dettaglio sono tra le caratteristiche che devono rispondere, ad oggi, i case con cui costruiamo le nostre macchine da gioco. In questo caso, però, i produttori MetalFish si sono letteralmente superati. Y2 Fish Tank Chassis – 58222 www.computermagazine.itAvete mai immaginato che, un giorno, il vostro computer da gaming sarebbe stato… un oggetto da esposizione? Di certo chi è nato e cresciuto a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, ricorderà il pessimo gusto estetico dei “tower” dell’epoca. Nulla a che vedere con le macchine moderne, sublimi sotto ogni punto di vista, anche nei componenti interni, spesso e volentieri di design tanto quanto – e più – il case esterno. Ed è proprio ... Leggi su computermagazine (Di sabato 6 agosto 2022) Sempre più, negli ultimi anni, si sta andando nella direzione di considerare i PC da gaming veri e propri soprammobili. La bellezza, l’eleganza e la cura al dettaglio sono tra le caratteristiche che devono rispondere, ad oggi, icon cui costruiamo le nostre macchine da gioco. In questo caso, però, i produttorisi sono letteralmente superati. Y2 Fish Tank Chassis – 58222 www.computermagazine.itAvete mai immaginato che, un giorno, il vostro computer da gaming sarebbe stato… un oggetto da esposizione? Di certo chi è nato e cresciuto a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, ricorderà il pessimo gusto estetico dei “tower” dell’epoca. Nulla a che vedere con le macchine moderne, sublimi sotto ogni punto di vista, anche nei componenti interni, spesso e volentieri di design tanto quanto – e più – ilesterno. Ed è proprio ...

JIM1NN4MONR0LL : @blackstarqeeen se le vuoi di poche stagioni ci sono the witcher o the umbrella academy o l'antologia di the haunti… - mike842016 : @Numb3rs_17 Ma siamo sicuri che esista davvero ?? Oggi qui acqua spettacolare se vuoi fare un salto ?? - RuffaJosef : RT @domenicodeluchi: @belladinotte23 Vuoi farmi vincere facile! Non vale! 'Qualcuno volò sul nido del cuculo'. Capolavoro. Film in cui Jack… - domenicodeluchi : @belladinotte23 Vuoi farmi vincere facile! Non vale! 'Qualcuno volò sul nido del cuculo'. Capolavoro. Film in cui J… - ReDeiMonti : @Iron2982 Comunque una cosa la voglio dire Al di là della bellezza del fisico spettacolare e tutto quello che vuoi… -