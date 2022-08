Venezia | tegola prima dell’esordio | 13 positività al Covid!

(Di sabato 6 agosto 2022) Non inizia nel migliore dei modi la stagione per il: nel club sono infatti risultati esserci 13 positivi al covid. Il club veneto, tramite un comunicato ufficiale, ha dichiarato che: “In data odierna ilFC comunica che 13 tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario“.Coppa Italia covid Alle 17.45 di domani ilavrà la sfida nel primo turno di Coppa Italia contro l’Ascoli, che però viste le condizioni potrebbe essere rinviata. Una doccia fredda per la squadra allenata Andrea Soncin che dopo essere tornata in Serie B dopo la stagione passata dovrà vedersela con il covid che ha colpito la squadra ...

