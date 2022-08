Vaiolo delle scimmie, contagi tra giovani da 25 a 40 anni: l’appello di De Luca (Di sabato 6 agosto 2022) Nel corso della consueta diretta del venerdì, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca ha parlato anche del Vaiolo delle scimmie e dei casi in Campania. Il governatore ha fatto in particolare un appello ai giovani visto l’aumento dei casi di contagio parlando anche di “sesso scapigliato” Vaiolo delle scimmie: parla De Luca “Faccio un appello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 6 agosto 2022) Nel corso della consueta diretta del venerdì, il presidente della Regione, Vincenzo Deha parlato anche dele dei casi in Campania. Il governatore ha fatto in particolare un appello aivisto l’aumento dei casi dio parlando anche di “sesso scapigliato”: parla De“Faccio un appello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

