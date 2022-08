Uomini e Donne, ex corteggiatrice racconta il suo parto: “Cesareo d’urgenza per sofferenza della mamma” (Di sabato 6 agosto 2022) Cecilia Zagarrigo ha voluto raccontare e condividere con i suoi follower la gioia di diventare mamma per la prima volta. Non è stato un parto facile, a detta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tutt’altro. Cecilia ha dovuto affrontare un Cesareo d’urgenza qualche giorno fa, dopo otto ore trascorse in sala parto in attesa delle contrazioni. Al suo fianco, a rendere tutto più leggero, il suo compagno Moreno, altrettanto provato per l’arrivo della new entry, che si è fatta attendere più del previsto. La Zagarrigo, attraverso le sue Instagram Stories, ha fatto sapere che Mia sta bene, è in salute ed è una bambina stupenda. Lei e il suo compagno attualmente si stanno dedicando alla salute della ... Leggi su isaechia (Di sabato 6 agosto 2022) Cecilia Zagarrigo ha volutore e condividere con i suoi follower la gioia di diventareper la prima volta. Non è stato unfacile, a detta dell’exdi, tutt’altro. Cecilia ha dovuto affrontare unqualche giorno fa, dopo otto ore trascorse in salain attesa delle contrazioni. Al suo fianco, a rendere tutto più leggero, il suo compagno Moreno, altrettanto provato per l’arrivonew entry, che si è fatta attendere più del previsto. La Zagarrigo, attraverso le sue Instagram Stories, ha fatto sapere che Mia sta bene, è in salute ed è una bambina stupenda. Lei e il suo compagno attualmente si stanno dedicando alla salute...

rubio_chef : Prima dell’occupazione sionista, dell’assedio nazista Gaza era libera, uomini e donne liberi. Da quando il mondo ha… - davidefaraone : Quando le donne fanno il passo in avanti che devono, si lasciano sempre dietro una scia di uomini squallidi che bla… - matteosalvinimi : L'impegno della Lega nel prossimo governo sarà di avere più poliziotti nelle strade (con l'assunzione di 10mila don… - psiviola_como : @PorporaCristina @sick_tired87 Si pero la domanda sorge spontanea. Perché uomini e donne vanno in pensione in età d… - EnzoMas48 : RT @gaetano_rizza: Meno male che le donne nei posti di potere calmano i bollenti spiriti degli uomini guerrafondai. Peccato che si comporta… -